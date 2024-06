Calciomercato Napoli, De Laurentiis nervosissimo: svelato il motivo

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri si è registrato un forte nervosismo da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e questa volta c'è di mezzo il calciomercato del suo Napoli.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis nervoso

E' Il Mattino che racconta ciò che sta accadendo in casa Napoli con il caso Di Lorenzo e ora anche quello Kvaraskhelia. E' Conte che si è affrettato a farsi vivo con tutti, ieri. De Laurentiis per tutto il giorno è stato nervosissimo: e fa bene. Perché a Conte toccategli tutto, ma né Di Lorenzo né Kvara. Ovvero quelli sulla graticola. Diciamolo: non proprio un inizio idilliaco.