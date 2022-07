De Laurentiis stamattina a Dimaro, Repubblica: Spalletti preoccupato, previsto summit mercato con Giuntoli

Notizie Napoli calcio. Dovrebbe essere arrivato il giorno dell'arrivo di De Laurentiis a Dimaro. Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea (oggi sarà ufficiale), il patron dovrà dare una sterzata netta al mercato in entrata.

De Laurentiis Giuntoli Spalletti

Calciomercato Napoli, summit Spalletti-De Laurentiis-Giuntoli

Come riportato da Repubblica, De Laurentiis ha deciso di anticipare il suo arrivo in Trentino e già questa mattina dovrebbe arrivare in Val di Sole per incontrare con urgenza un preoccupato Spalletti ed il ds Giuntoli. Ecco quanto scritto dal quotidiano: