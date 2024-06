Calciomercato Napoli, Corbo svela: "Conte ha fatto stilare il comunicato su Di Lorenzo"

Calciomercato Napoli, tutto pronto ormai per l'arrivo di Antonio Conte in azzurro. Antonio Corbo ha commentato il tutto svelando anche un retroscena attraverso l'editoriale per La Repubblica oggi in edicola:

Conte e il comunicato su Di Lorenzo, il retroscena di Corbo

Conte per molto meno rimette in moto la sua carriera a Napoli, non aveva altre offerte in Italia e il Napoli non aveva Napoli non aveva un’altra scelta migliore per affidabilità tecnica, fame di successi, disciplina. Ha fatto stilare lui il comunicato che blocca Di Lorenzo. Già confida che darà la vita per il Napoli e per lui... Altro che Juve.