Gazzetta - Rilancio ADL per rinnovo Osimhen: ingaggio più alto della sua gestione e clausola da oltre 100 milioni

Calciomercato Napoli - Tiene banco il futuro di Victor Osimhen al Napoli. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport nonostante gli ottimi rapporti tra De Laurentiis, Osimhen ed il suo agente, c'è però ancora distanza sulle cifre per siglare il nuovo accordo contrattuale almeno fino al 2027. Le parti trattano ad oltranza.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis, e lo ha anche detto pubblicamente, punta a rinnovare un contratto che scadrà nel 2025 per altri due anni. Al tempo stesso però la sua richiesta di 200 milioni di euro al PSG - che ne offriva cento - ha decisamente cambiato lo scenario. Perché l’agente Calenda chiede una consequenzialità sull’ingaggio in rapporto a quella valutazione.

Mentre il Napoli attualmente è disposto ad alzare lo stipendio al suo cannoniere fino a 6,5 milioni di euro più bonus. In pratica si tratterebbe dell’ingaggio più alto mai pagato dal club azzurro. Uno sforzo notevole ma che ancora non convince la controparte. Così come sembra alta la clausola per liberarsi che il Napoli vorrebbe fissare a più di 100 milioni".