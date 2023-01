CdM - Napoli: si chiude subito per Cheddira a 10 mln, pronta a decollare l'operazione Ounahi

Il Napoli vuole chiudere due acquisti marocchini dopo l'effetto Mondiale. Cheddira del Bari (sempre di proprietà De Laurentiis) e Ounahi dell'Angers sono i due calciatori che possono firmare con il club azzurro già a gennaio per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli - Si lavora sul futuro del Napoli che tratta i possibili acquisti di Cheddira e Ounahi. Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno sull'attaccante:

La società partenopea sta studiando, inoltre, altre operazioni per giugno. L’attaccante marocchino Walid Cheddira (24 anni) è più di una realtà. Il Napoli ci sta provando per portarlo in azzurro a giugno con un accordo che si chiude a gennaio per 10 milioni di euro su di lui c’è forte anche la Lazio e il Valladolid.