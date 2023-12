L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime novità in merito alla prossima sessione di calciomercato di riparazione per il Napoli:

"L’accesso agli ottavi di finale stimola anche il Napoli a muoversi sul mercato. La priorità è un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, poi se Zanoli dovesse andare via, con il Genoa pronto a prenderlo in prestito, servirà anche un rinforzo come vice Di Lorenzo".