CorSport - Il Napoli sfida le milanesi per Buongiorno: la richiesta del Torino

Alessandro Buongiorno nel mirino del Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che rivela l'interessamento degli azzurri per il centrale in forza al Torino. Il difensore granata fa parte di una short list che i partenopei hanno per rinforzare in maniera adeguata la difesa dopo la scelta, non proprio felice, di voler puntare si Natan per il dopo Kim. Sul centrale granata ci sono anche Milan ed Inter.

Il Napoli vuole Buongiorno del Torino

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'interessamento del Napoli per il calciatore Alessandro Buongiorno del Torino: