Balotelli-Napoli, CorSera: avrebbe voluto giocare lì e l'agente ha fatto di tutto per accontentarlo, ma ADL non ne ha voluto sapere

Mercato Napoli: Balotelli voleva l'azzurro

"Ultima chiamata. Per il Brescia ma anche per Mario Balotelli. È stata per lui una settimana pienissima, complicatissima. La vicenda della ragazza veneta è finita su tutti i giornali. Ma questo è Mario, una star, un volto: queste sono le regole del gioco. Deve farsi però scivolare tutto addosso, Balo. Perché se c’è un momento in cui non può permettersi di avere la testa altrove è questo. Brescia-Napoli di domani sera vale la stagione. Il Brescia è nei guai, la serie B è a un passo. Ma non è ancora certa, la sentenza ancora non c’è. Mancano tre mesi alla fine del campionato. Manca troppo per rassegnarsi. Brescia e i bresciani non lo meritano. Si combatte tutti, insieme, fino alla fine. Per Balo non è una partita come le altre. Napoli è una città alla quale è legatissimo, lì vive la figlia Pia. Lì avrebbe voluto giocare. Il suo agente ha fatto di tutto per accontentarlo. Ma De Laurentiis non ne ha voluto sapere. Troppo instabile, no grazie. Il suo futuro è un rebus. Una cosa è certa: è legato a quello del Brescia. Se sarà B, se ne andrà. Perché il contratto si scioglie in caso di retrocessione. Mario qui è contento. È tornato a casa, dalla mamma, dagli amici. Chi lo conosce assicura che vorrebbe restare. Ecco perché deve mettersi in testa che si gioca tutto anche lui. Un fallimento a Brescia potrebbe essere la parola fine sulla sua carriera".