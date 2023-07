Baldanzi, Hojlund e Scalvini: il Napoli del futuro punta sui giovani

Il Napoli guarda avanti e al futuro puntando sui giovani talenti di qualità che possano permettere agli azzurri di autofinanziarsi e di provare a vincere, com'è capitato in questi anni.

Mercato Napoli: giovani talenti nel mirino

Napoli - Sono diversi i calciatori giovani e di qualità che piacciono al Napoli come anche i due talenti dell'Atalanta che sono Scalvini (con una valutazione già da 40 milioni) e Hojlund (con un prezzo ancora più alto che sfiora i 60 milioni). Nel mirino c'è anche un classe 2003 che porta il nome di Baldanzi e che il Napoli ha seguito con interesse per tutto l'anno (4 gol in Serie A con l'Empoli). Il suo valore sfiora i 20 milioni. Un classe 2004 è Luca D'Andrea, nato a Ponticelli e sotto contratto col Sassuolo, che resta nei radar del Napoli per il futuro, ma per ora ha ancora bisogno di tempo e di farsi le ossa.