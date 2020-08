Calciomercato Napoli - L'Atletico Madrid sarebbe la squadra al momento più avanti per aggiudicarsi il cartellino di Allan, ormai in uscita dal napoli. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, gli spagnoli avrebbero proposto agli azzurri lo scambio con Hector Herrera (il messicano in passato è stato anche trattato dal napoli). De Laurentiis vorrebbe solo cash, ovvero 40 milioni.

