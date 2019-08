CorSport su James Rodriguez: "L'Atletico Madrid si ritira dalla corsa, il Napoli attende la decisione del Real Madrid"

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli aspetta ancora il Real Madrid; i tifosi del Napoli, invece, aspettano James Rodriguez. El Bandito è in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta dell'Atletico Madrid, oramai quasi sparito del tutto: la SSC Napoli, adesso, ha un avversario in meno da affrontare. Una vera e propria assenza di acquirenti, come raccontato dal quotidiano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"L’assenza di acquirenti, va da sè, costringe (e costringerebbe) il Real Madrid ad indietreggiare precipitosamente, altrimenti il rischio di ritrovarsi con un calciatore non gradito da Zidane e con un contratto da sei milioni e mezzo di euro, finirebbe per costituire uno spreco esagerato, ma anche una ingiustizia. Senza estimatori in grado di assecondare la sete del Real Madrid (intorno ai quaranta milioni di euro) ma anche di appagare quella di James Rodriguez (che vuole il Napoli e però dinnanzi ad una fascinosa proposta sarebbe costretto almeno a riflettere), l’affare si concluderà (si concluderebbe) in prestito, rinviando la possibilità del rinnovo alla prossima estate. Ma ci sono margini perché cambino le prospettive, al mercato va così, e il Napoli ha offerto la propria pazienza: se ne può parlare persino nell’ultima settimana, a campionato cominciato, perché nessuno ha fretta, ormai neanche più James che si è calato completamente nella parte".