CorSport - Natan firmerà un quinquennale con il Napoli, le cifre. Stamattina visite mediche a Villa Stuart

Calciomercato Napoli - Stamattina Natan svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro a Castel di Sangro scrive il Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sul contratto del calciatore brasiliano.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo Natan:

"Stamani, quando le porte di Villa Stuart si apriranno, ci sarà semplicemente da sorridere: comincia una nuova avventura che una città innamorata pazza aiuterà ad attraversare con fierezza e poi sarà quel che sarà, perché mica si può prevedere quel che accadrà sin dal 19 agosto, a Frosinone, quando in quel fischio d ’ inizio si racchiuderà un ’ altra dimensione. Cinque anni, come per «abitudine», ad un milione e centomila euro.