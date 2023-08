Amrabat in prestito al Napoli? Diktat di Commisso alle pretendenti: la situazione

Calciomercato Napoli - In questi giorni si è letto di un Napoli interessato ad Amrabat della Fiorentina. Il calciatore è in uscita dalla Fiorentina che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il Manchester United sembrava molto interessato al centrocampista, ma non c'è stata un'offerta concreta. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul calciatore della nazionale marocchina.

Amrabat in prestito al Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagina del Corriere dello Sport: