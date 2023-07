CorSport - Mavropanos ha scelto il Napoli: c'è il sì degli agenti a ADL. Lo Stoccarda ha fissato il prezzo per cederlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda la pista che porta al centrale difensivo Mavropanos dello Stoccarda. Stando a quanto si legge, De Laurentiis avrebbe incassato il gradimento del greco e dei suoi agenti al trasferimento alla corte di Rudi Garcia.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Ci vogliono (almeno) 22 milioni di euro per convincere lo Stoccarda a sedersi a un tavolo a trattare: le idee del calcio sono sempre costose, soprattutto a certi livelli, si direbbe a talune altitudini, e il metro e novantaquattro di Mavropanos magari incide o anche no.

Però il Napoli ha cominciato ufficialmente a dialogare a distanza assai ravvicinata con tutti i manager che rientrano nell’operazione e si è già preso il gradimento del calciatore: niente male, per iniziare. poi, è chiaro, servirà il tempo, perché dei soldi bisogna aver rispetto e non possono essere lanciati da una finestra, non rientra assolutamente nel carattere di Adl, che a Castel di Sangro ha sistemato la personalissima regia e da lì controlla l’orientamento generale, il suo compreso".