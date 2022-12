Repubblica - Kim ha voglia di vestire la maglia azzurra anche in futuro: messaggio al Napoli e ai corteggiatori sul mercato

Napoli - Arriva forte e chiaro il messaggio di Kim al Napoli e alle squadre interessate a provare il suo acquisto nelle prossime finestre di calciomercato:

Il difensore coreano ha fatto sapere da Seul di avere voglia di rivestirsi di azzurro: per il presente e pure per il futuro. « Ci sono tante storie di mercato intorno a me, ma io sono a Napoli solamente da sei mesi. Ho evitato le interviste e una delle ragioni è proprio quella: mi disturbano tutte queste indiscrezioni». I corteggiatori della Premier inglese dovranno dunque farsene una ragione: il giocatore non si muove e non ha alcuna intenzione di traslocare in tempi brevi dalla sua casa in collina, dove in precedenza hanno abitato Albiol e Koulibaly.