Calciomercato: Insigne via anche a gennaio, Kessie aspetta solo giugno

Le ultime di calciomercato dal Corriere della Sera sulle situazioni di contratto in scadenza di Kessie e Insigne.

Come si comporterebbe il Milan, ad esempio, se arrivasse un’offerta rilevante per Kessie a gennaio? E il Napoli con Insigne? E i calciatori preferirebbero aspettare (ottenendo un probabile vantaggio economico) oppure esplorare subito nuove strade? Kessie, il quale ha mercato in Inghilterra e piace al Psg, è intenzionato a lasciare il Milan solo a giugno. Insigne potrebbe anticipare il suo addio al Napoli per una proposta intrigante in Europa (altrimenti sta pensando a Toronto).