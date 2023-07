Il Mattino - Proposto Federico Chiesa: contatto tra gli intermediari e il Napoli, la scelta di ADL

Il Napoli Campione d'Italia dovrà difendere lo Scudetto appena vinto e si sta attrezzando attraverso il calciomercato per migliorare ancora una rosa che di base ha dimostrato di essere già forte di suo.

Calciomercato Napoli: Federico Chiesa proposto, lascia la Juve

Napoli - Federico Chiesa è sempre stato un pallino del Napoli di Aurelio De Laurentiis che più volte in passato ha provato a prenderlo quando era sotto contratto ancora con la Fiorentina. Poi però ha scelto la Juve e non è mai riuscito a consacrarsi definitivamente tra infortuni e altri.

Adesso, come rivelato dall'edizione de Il Mattino, intermediari hanno proposto Federico Chiesa al Napoli, ma la richiesta mette i brividi al patron azzurro. Perché al momento per venderlo la Juve chiede 60 milioni e la richiesta del giocatore è quella di firmare un contratto per 7 milioni a stagione. Un'operazione che ora non rientra nei gusti di De Laurentiis viste le cifre che girano.