Calciomercato: David l'occasione del 2024, già sfida Inter e Milan

Napoli - Il Napoli per diverso tempo ha messo il giovane attaccante del Lille (con cui vanta ottimi rapporti) Jonathan David nel mirino, ma ora anche Inter e Milan fanno sul serio per il futuro.

Calciomercato: David in Serie A nel 2024

Nel 2024, a solo 1 anno dalla scadenza di contratto fissata al 2025 con il Lille, Jonathan David può diventare la grande occasione per i club di Serie A come Inter e Milan che già hanno avviato dei sondaggi e sono pronti all'asta. Entrambi i club di Milano potrebbero aver bisogno di un nuovo attaccante il prossimo anno vista l'attuale situazione della rosa in quel reparto. Occhio anche al Napoli, in caso di addio di Osimhen è uno dei nomi da considerare.