Gazzetta - Danso ha scelto il Napoli: il Lens non abbassa le pretese economiche

Calciomercato Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport il nome in pole per la difesa del Napoli resta Kevin Danso del Lens. Stando a quanto si legge questa mattina sul quotidiano, il calciatore avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al Napoli ma il Lens continua a chiedere una cifra davvero molto alta per dare via Danso in questa sessione di mercato.

Danso vuole il Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: