CorSport - Osimhen raggiungerà la squadra direttamente a Dimaro: la data del suo arrivo

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen non si radunerà con la squadra a Castel Volturno per partire successivamente verso il ritiro di Dimaro. L'attaccante nigeriano raggiungerà Rudi Garcia direttamente in Val di Sole si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che fornisce alcuni dettagli.

?

Quando arriva osimhen a Dimaro?

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda l'arrivo di Osimhen a Dimaro: