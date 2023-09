CorSport - Garcia punta su Natan e Lindstrom al top dopo la sosta: il difensore titolare con il Genoa?

Calcio Napoli - Tra gli obiettivi di Rudi Garcia c'è quello di sfruttare la sosta per avere il difensore centrale Natan a pieno regime si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Il difensore brasiliano non ha nemmeno giocato un minuto finora perchè sta completando il periodo di apprendistato, se vogliamo chiamarlo così, agli ordini dell'allenatore francese.

Natan titolare?

Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Garcia punta molto su Natan e Lindstrom per la prima gara subito dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico potrebbe dunque anche lanciare dal primo minuto Natan al centro della difesa per quello che sarebbe il debutto assoluto in serie A per l'ex Bragantino acquistato per 10 milioni di euro.