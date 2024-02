Calciatori diffidati del Napoli: chi rischia di saltare il recupero con il Sassuolo

Napoli Calcio - Dopo la gara di questo pomeriggio contro il Cagliari, la squadra allenata da Francesco Calzona sarà impegnata nuovamente in campionato nella giornata di mercoledì 28 febbraio quando al Maradona verrà a far visita un Sassuolo in piena crisi e reduce da una pesante sconfitta contro l'Empoli. Nel Napoli ci sono tre calciatori diffidati che, in caso di ammonizione quest'oggi, salterebbero il recupero di campionato.

Napoli in campo

Calciatori diffidati del Napoli

La lista dei calciatori diffidati di Francesco Calzona si compone di tre calciatori. Il primo è Pasquale Mazzocchi che oggi giocherà quasi sicuramente titolare in quanto non ci sarà Giovanni Di Lorenzo in quanto squalificato. Stessa sorte per Amir Rrahmani, anch'egli sarà titolare al centro della difesa. L'ultimo della lista è Cyril Ngonge il quale però non sarà della gara di Cagliari in quanto infortunato.