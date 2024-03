Infortunio Cajuste, tempi più lunghi del previsto: spunta la gara del possibile ritorno a disposizione

Notizie Napoli calcio. Una distrazione di primo grado al muscolo semitendinoso della coscia destra costringerà Jens Cajuste ai box per alcune partite.

Questo l'esito degli esami strumentali di Cajuste, che da oggi inizierà le cure specifiche. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sul centrocampista svedese:

La storia era chiara già alla vigilia della trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo, ma ieri è arrivata una novità non esattamente positiva in merito alle condizioni di Cajuste: il centrocampista svedese, alle prese con cicli di terapie già dopo il Cagliari, è stato sottoposto a una serie di esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. La missione, ai limiti del possibile, è recuperarlo in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barça, in programma in Spagna il 12 marzo.