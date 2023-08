Nuovo colpo calciomercato Napoli, Jens Cajuste ha firmato con la SSC Napoli! Ieri pomeriggio è arrivata la fumata bianca ufficiale sull'acquisto a centrocampo degli azzurri.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, Jens Cajuste ieri ha festeggiato i 24 anni in maniera speciale. È stato accompagnato in campo proprio da De Laurentiis.