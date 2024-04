Caivano, gli studenti dell'alberghiero a Coverciano con la FIGC: "Tremavano davanti a Spalletti!"

Oggi sul Corriere della Sera la storia dei ragazzi della scuola Alberghiera "Morano", a Caivano in provincia di Napoli, che con il progetto di alternanza scuola-lavoro sono finiti a Covericano, nel quartier generale della FIGC e della Nazionale italiana di calcio. Grazie ad una convenzione stipulata dalla scuola napoletana, infatti, i ragazzi dell'alberghiero potranno fare esperienza nel Ristorante della Nazionale italiana di calcio a Coverciano!

Da Caivano a Coverciano

Da Caivano a Coverciano, 400 chilometri per sognare. Ci sono aspiranti camerieri, cuochi, addetti alla reception. Da novembre a oggi, sedici di loro sono passati da queste stanze, un vero tempio del calcio, iniziando a mettere in pratica la professione.

Ultime notizie. Così racconta la sua esperienza il giovane Antonio, di 16 anni: "Per me è un sogno essere qui e non solo perché così posso imparare il mestiere di cameriere servendo i calciatori che si allenano, ma perché io da grande voglio veramente essere come loro. Gioco nelle giovanili di una squadra napoletana, faccio il difensore e vorrei diventare professionista per aiutare mia madre e i miei quattro fratelli piccoli. Nostro padre si è allontanato dalla famiglia dopo i problemi legati alla tossicodipendenza, devo darmi da fare".

Il maitre di sala racconta l'incontro dei ragazzi napoletani con Spalletti: "Quando hanno servito il mister quasi tremavano d’emozione. Gli hanno detto che erano di Napoli, l’hanno ringraziato sentitamente per lo scudetto riportato in città e l’hanno abbracciato".