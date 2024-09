Cagliari-Napoli sospesa, CdS - Sette minuti di vergogna: la ricostruzione

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta i sette minuti di sospensione della gara Cagliari-Napoli per intemperanze delle due tifoserie che, nella prima frazione di gioco, si sono lanciate fumogeni e petardi:

"Comincia un fitto scambio e in Curva Nord, dall'altro lato dell'Unipol Domus, parte un pericolosissimo show di petardi. Scoppiano a ripetizione e piovono fumogeni: incredibile che siano entrati allo stadio. Alcuni arrivano dietro la porta che in quella fase della partita è occupata da Scuffet, il portiere del Cagliari che si allontana fino al centrocampo, e altri arrivano in campo. Un petardo manda in tilt uno dei cronometri digitali installati a bordocampo che si ferma al 30'5".

La Penna sospende la partita, è il 25': «Per motivi di ordine pubblico», annuncia lo speaker. Sette interminabili minuti di vergogna. Ai piedi della Curva Sud, intanto, arrivano i celerini e ancora lo speaker ricorda che c'è il rischio della sconfitta a tavolino".