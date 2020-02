Cagliari-Napoli, Repubblica: Meret non al top, Ospina ancora favorito. Ottimismo per Koulibaly ed Insigne

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli domenica alle 18.00 farà visita al Cagliari in una gara fondamentale per dar seguito al trionfo contro l'Inter e consegnare il tonfo interno contro il Lecce a mero episodio isolato. Per quanto riguarda le scelte di Gennaro Gattuso in vista di questa gara, Ospina resta favorito su Meret per il ruolo di portiere. L'estremo difensore ex Udinese non è ancora al top e dunque potrebbe partire ancora una volta dalla panchina. C'è ottimismo, invece, per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Ballottaggio, invece, in mezzo al campo tra Piotr Zielinski ed Allan, ma occhio anche alla candidatura di Elmas che è in rampa di lancio. A riportare la notizia è il quotidiano "La Repubblica", edizione Napoli.

Allan Cagliari Napoli