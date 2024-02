Gazzetta - Juan Jesus fa un errore da scuola calcio! Politano e Simeone per egoismo inguaiano il Napoli

Ultimissime notizie Napoli Calcio - Il pareggio subito in quel modo ieri a Cagliari vale praticamente quanto una sconfitta per il Napoli. Gli azzurri dovevano portare a casa una gara che stavano conducendo anche in maniera sporca ed invece si sono fatti beffare al 96' per un grave errore difensivo commesso da Juan Jesus. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette sul banco degli imputati non solo il centrale brasiliano.

Matteo Politano

Cagliari Napoli 1 1

Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sul pareggio del Napoli in terra a sarda a tempo scaduto. Oltre al difensore Juan Jesus, per il quotidiano finiscono sul banco degli imputati anche Politano e Simeone i quali hanno sbagliato due occasioni per fissare il punteggio sullo 0-2: