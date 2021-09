Cagliari, calvario Rog: ieri nuovo intervento al legamento crociato, stop di altri 6 mesi

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Marko Rog: "L’obiettivo è tornare in campo in tempo utile per giocare gli ultimi scampoli di questo campionato. E sarebbe già un ottimo traguardo per Marko Rog che ieri si è sottoposto alla seconda ricostruzione dello stesso legamento crociato anteriore del ginocchio destro, già oggetto di intervento a inizio anno nella clinica Hochrum del professor Christian Fink. Il legamento non ha tenuto alle prime sollecitazioni in ritiro e questa volta il centrocampista croato si è affidato alle mani del professor Pier Paolo Mariani che ieri a Villa Stuart gli ha ricostruito il legamento. I tempi di recupero sono previsti in sei mesi".