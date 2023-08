Gazzetta - Garcia disegna un Napoli inedito con Lindstrom: in cantiere un modulo diverso dal solito

Calcio Napoli - Con l'arrivo di Jesper Lindstrom, il Napoli potrebbe anche decidere di cambiare pelle dal punto di vista tattico puntando su un modulo totalmente nuovo si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il tecnico Garcia ha alternato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1, ma con l'approdo del danese potrebbe indirizzarsi verso un modulo diverso dai due precedenti.

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Garcia con Lindstrom potrebbe anche puntare ad un 4-3-2-1 con l'ex Eintracht e Kvara più dentro al campo nelle vesti di trequartisti:

"Infine ora c’è un Jesper Lindstrom in più, giocatore decisamente diverso per caratteristiche da Politano e Lozano. Con il danese dai piedi buoni, Garcia nel tempo potrebbe varare un 4-3-2-1, vale a dire un tridente più “stretto” e capace di sfondare la linea con la qualità di giocata proprio dei trequartisti alle spalle del nigeriano. Insomma ci sono i presupposti per potersi divertire, in campionato ma anche in Champions".