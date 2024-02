C'è una gerarchia che Mazzarri vuole tornare a far rispettare

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto in merito al dualismo tra Meret e Gollini in vista del probabile ritorno in campo del numero 1 friulano:

"Dopo aver smaltito la lesione di secondo grado, Meret ha mancato la convocazione con il Milan per un attacco di gastroenterite. Ma adesso sta bene e vuole rientrare. Trova per il momento la porta occupata da Gollini, che ha avuto un buon rendimento, al netto di qualche errore. Ma il titolare è Meret e nel rispetto delle gerarchie spera di essere protagonista".