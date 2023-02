C'è una doppia classifica che vede il Napoli all'ultimo posto: il dato

Calcio Napoli - Meno calcio più calcio. Guardando le statistiche del Napoli viene fuori questo slogan. Gli azzurri sono infatti all'ultimo posto della serie A per il numero di falli commessi ed ammonizioni complessive. Sono dunque queste le uniche classifiche in cui la squadra di Spalletti è ultima in classifica.I numeri sono molto chiari. Tra l’altro il Napoli, con la Roma e il Torino, è l’unica squadra a non aver mai subito una espulsione in campionato. Sul piano dei falli anche qui le distanze sono notevoli: solo gli azzurri ne commettono meno di 10 di media a partita.