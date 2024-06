C'è un segnale per Di Lorenzo che certifica la mancanza di qualcosa a livello fisico e psicologico

Calciomercato SSC Napoli - Chi ha visto la gara di giovedì sera contro la Spagna, ha faticato a riconoscere che quello con la maglia numero 2 dell’Italia era Di Lorenzo. O quanto meno, il vero Di Lorenzo come scrive la Gazzetta dello Sport.

Nico Williams, con la sua rapidità e il suo attuale stato di forma, è un brutto cliente per chiunque a prescinde da Di Lorenzo:

"Dopo cinque minuti era già alle corde e la Spagna passava sempre dalla sua parte. Ha individuato in lui l’anello debole della catena e lo ha messo in crisi. Chiesa non lo ha aiutato molto in fase di copertura, ma le cose non sono migliorate neppure con Cambiaso a destra.

Un segnale chiaro che a Di Lorenzo in questo momento manca qualcosa a livello fisico e psicologico, che è arrivato con il serbatoio delle energie nervose e fisiche vuoto"