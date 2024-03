C'è un concetto tattico con cui Calzona sfrutta al meglio Osimhen e Kvaratskhelia

Ultime notizie SSC Napoli - Gli attaccanti del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia con 11 e 9 reti sono i principali marcatori della rosa in campionato, la quarta miglior coppia della Serie A. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nel reparto avanzato tutto questo si traduce nelle azioni coordinate dei singoli, come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia:

"Calzona è indirettamente un precursore del gioco di posizione in Italia, proposto quando era il secondo di Sarri. L’aspetto che risalta è la capacità di liberare i talenti più capaci da raddoppi e marcature preventive, creando per loro un raggio d’azione in cui sfruttare i punti di forza.

Kvaratskhelia e Politano tendono ad accentrarsi, le traiettorie si devono coordinare con l’attacco alla profondità di Osimhen. Se gli esterni tagliano, il nigeriano allunga; viceversa, le ali si aprono ricercando la superiorità sulle fasce, sfruttando il supporto dei terzini"