Buongiorno: "Torino? Vanoli mi ha detto che ci sentiremo a fine Europeo. Spalletti mi ha colpito, sto aspettando l'occasione"

Ultime notizie SSC Napoli - Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Tuttosport.

Intervista Buongiorno

«In ogni allenamento si cerca di dare il massimo per provare a mettere il mister in difficoltà. Dovesse essere il mio momento, mi sono preparato al massimo per essere pronto. Sicuramente la difesa a tre per chi gioca nel mio reparto non può che essere una notizia positiva: ci sono più difensori che giocano»

Ecco: non è che lei ha qualcosa da rimproverarsi per aver perduto qualche occasione in azzurro, magari penalizzato dalla gestione nella fase di impostazione?

«Il mister fa le scelte, quello che possiamo fare noi è cercare di metterlo in difficoltà allenandoci al meglio. Se questo non avviene l’importante è restare concentrati, durante gli allenamenti e anche fuori dal campo perché se poi l’occasione arriva devi farti trovare pronto. Io cerco di impegnarmi, di migliorare giorno dopo giorno e di fissare degli obiettivi per colmare le mie lacune. Sugli aspetti di campo penso di aver dimostrato che la fase difensiva è il mio punto forte, ma con Spalletti stiamo lavorando tanto anche sulla fase di possesso. L’ho fatto molto anche a Torino, credo di poter migliorare ancora sotto questo aspetto. Qualsiasi cosa è migliorabile».

In cosa l’ha sorpresa Spalletti?

«Mi ha colpito questa sua voglia di farci capire le sue idee di gioco, cerca di stare molto attento in qualsiasi allenamento, in qualsiasi occasione. A come ci alleniamo, ma anche a cosa facciamo mentre ci alleniamo. Così come è molto attento alla tattica, a come uscire dalla pressione, a come fare pressing. Nelle cose che dice mi ritrovo, sono tutte cose utilissime che ti permettono anche di migliorare dal punto di vista individuale. Riesce a farti crescere come giocatore oltre che collettivamente»

In bocca al lupo anche da Vanoli?