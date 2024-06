Buongiorno-Napoli, Tuttosport: le due offerte recenti fatte da De Laurentiis a Cairo per chiudere

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport sarebbero due le offerte fatte da De Laurentiis a Cairo per Buongiorno:

"La decisione finale arriverà solo dopo l’Europeo, una volta chiarito lo scenario anche con Cairo. Il presidente vorrebbe portare a casa almeno 45 milioni, con l’oscillazione dei bonus. De Laurentiis è arrivato a 35 più premi consistenti o, in alternativa, 32 milioni più il cartellino del difensore Ostigard, 24 anni, già trattato dal Torino a gennaio (e Vagnati ha fame di centrali: dovrà rimpiazzare le uscite di Djidji e Rodriguez, non solo la partenza di Buongiorno). L’attesa può far comodo a Cairo (determinato a far alzare al Napoli l’offerta) e ad Alessandro (ma se non emergeranno club più ambiziosi che giochino le Coppe, alla fine dirà sì a De Laurentiis)".