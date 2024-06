Buongiorno-Napoli, Conte ha telefonato al difensore. Il tecnico si muoverà personalmente anche con Di Lorenzo

Antonio Conte si muoverà in prima persona per convincere Giovanni Di Lorenzo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Per il Napoli, riuscire a far tornare sui propri passi il capitano, sarebbe praticamente come un vero e proprio acquisto. L'allenatore però non si fermerà solo a Di Lorenzo. Come spiega il Corriere dello Sport ha parlato direttamente con Alessandro Buongiorno.

Conte chiama Buongiorno

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: