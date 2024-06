Buongiorno-Napoli, ADL ci riprova per chiudere: decisivo Conte per convincerlo

Calciomercato Napoli - Il Napoli fa all in su Alessandro Buongiorno del Torino che in questi giorni è occupato con la Nazionale di Spalletti dove giocherà poi gli Europei. Prima offerta ufficiale del Napoli di 35 milioni più 5 di bonus, ma Cairo vuole aspettare i rilanci della Premier League.

Buongiorno-Napoli, ADL pronto al rilancio

La scorsa estate era praticamente fatta con l'Atalanta, poi però il difensore ci ripensò per restare e ora attende la grande offerta. Alessandro Buongiorno, non a caso da tempo il primo obiettivo del ds Manna. Con un pressing costante che si sta intensificando nelle ultime ore. Il Napoli ci riprova, insiste, studia le prossime strategie per convincere il Torino come riportato dal Corriere dello Sport.

Con l’arrivo di Conte la trattativa per Buongiorno però può entrare nel vivo. De Laurentiis non si arrende perché è un obiettivo serio, reale, concreto, per questo il Napoli tornerà alla carica e Conte può diventare un fattore per convincere il ragazzo.