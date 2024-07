Buongiorno fortemente voluto da Conte, trattativa che va avanti da mesi: decisiva la volontà del giocatore

Calciomercato Napoli - Alessandro Buongiorno è ad un passo dal Napoli ormai e sono stati trovati gli accordi per il trasferimento in azzurro di un giocatore trattato per mesi dal Napoli in gran segreto come riporta Il Mattino. Buongiorno è stato fortemente voluto da Antonio Conte in persona e il suo arrivo è imminente.

Nella giornata di ieri è stata raggiunta l'intensa per quanto riguarda la conclusione di una trattativa che va avanti da mesi e che nelle ultime ore ha registrato una brusca impennata. Il pressing del diesse Manna è stato asfissiante, prima con l'agente del giocatore (Beppe Riso) fino a tarda notte e poi con lo stato maggiore granata.

L'operazione è in dirittura d'arrivo. Buongiorno ha manifestato il suo gradimento al trasferimento all'ombra del Vesuvio ed è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte, fin dai primissimi giorni del ritiro a Dimaro. Con il suo manager si è fatto le ore piccole tra accordi, durata, commissioni e bonus che saranno dirimenti anche per quanto riguarda l'acquisto con il Torino di Urbano Cairo.