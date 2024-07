Buongiorno al Napoli, in arrivo novità già oggi! Gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per il passaggio al Napoli del difensore Alessandro Buongiorno. Dopo la conclusione, deludente, dell'Europeo con l'Italia, il centrale è pronto a trasferirsi in azzurro. Ma Napoli e Torino devono ancora trovare l'accordo definitivo per la cessione del cartellino. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito:

"In ritiro a Castel di Sangro Di Lorenzo dovrebbe trovare pure Alessandro Buongiorno che è stato suo compagno di nazionale nella sfortunata esperienza agli Europei di Germania: il diesse Manna sta definendo con l’entourage del giocatore un accordo ( non è esclusa la presenza di una clausola rescissoria dopo due anni) in modo da poi provare a chiudere la trattativa col Torino: oggi potrebbero esserci novità.

Servirà un rilancio ( non bastano 30 milioni più 5 di bonus) per convincere il presidente Cairo a lasciare il suo gioiello.

Conte lo considera da tempo il primo della sua lista, il nuovo leader della difesa. Buongiorno ha voglia di essere protagonista e non ha avuto dubbi nel dire sì alla proposta arrivata direttamente dall’allenatore".