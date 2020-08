Notizie Napoli calcio. Arrivano buone notizie per Andrea Petagna: come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, domani il nuovo attaccante del Napoli raggiungerà il resto del gruppo nel ritiro di Castel di Sangro. L'ex centravanti della SPAL era risultato positivo al Covid-19 (contagiato dal fratello): completato il periodo di quarantena obbligatoria, adesso è davvero pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra.