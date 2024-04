Buone notizie per Calzona, ha ritrovato due possibili titolari! C'è un solo assente col Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Juan Jesus ha recuperato a tempo di record. Dopo aver trascorso in palestra la seduta di mercoledì per un fastidio fisico, ieri il difensore brasiliano del Napoli s’è regolarmente allenato a Castel Volturno con il resto del gruppo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juan Jesus come sta?

A questo punto la sua presenza non è più in dubbio per la partita in programma domenica alle 12.30 al Maradona contro il Frosinone: