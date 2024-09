Bunker Napoli: emblematica la crescita di Meret, oltre 250 minuti di imbattibilità. Ora tutto nelle mani di Caprile

Napoli - «I 48 gol incassati nello scorso campionato, 27 al Maradona e 21 in trasferta, sono stati la causa principale della discesa fino al decimo posto in classifica. È un problema che va assolutamente risolto». Detto e fatto, si direbbe dai risultati raggiunti Da Conte e il Napoli nella fase iniziale della nuova stagione. Sono infatti già quattro iclean sheet tra Coppa Italia e Serie A: contro Modena, Bologna, Cagliari e Juventus - e 251 i minuti di imbattibilità esclusi i recuperi (striscia aperta) di Alex Meret: battuto per l’ultima volta su calcio di rigore da Bonny al 19’ della sfida a Fuorigrotta contro il Parma del 31 agosto. Emblematica la crescita di Meret, decisivo contro Modena, Bologna, Parma e Cagliari. Ora il portiere si ferma e tocca a Caprile, dalla sfida di Coppa Italia di giovedì al Maradona (21) col Palermo. Il bunker del Napoli è nelle sue mani.