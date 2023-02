Bunker Napoli, a febbraio c'è un dato pazzesco per Meret e compagni

Notizie Napoli calcio - Se l'attacco ruba la scena a suon di gol e azioni spettacolari con i vari Osimhen e Kvaratskhelia, la forza del Napoli di Spalletti è da registrarsi anche e soprattutto nella metà campo difensiva.

Napoli difesa da record

Nel mese di Febbraio il Napoli ed Alex Meret non hanno subito nemmeno un gol: in tutte e cinque le occasioni (Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht e Empoli) gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata, confermando una solidità difensiva da record. Un'ulteriore sottolineatura di come il livello globale della squadra di Spalletti sia assoluto.