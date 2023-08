Serie A, la griglia di Buffon: "Napoli ed altre due favorite per lo scudetto, ma gli azzurri partono in vantaggio"

Notizie calcio. Gigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando anche del Napoli e del prossimo campionato di Serie A.

“Napoli, Inter e Juve per lo scudetto, aggiungo Milan, Lazio e Roma per la corsa Champions. E per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede”.