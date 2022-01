Buffon: "Mai scommesso sulle partite, erano fatti miei: ci fu un attacco vergognoso verso di me"

Napoli calcio - Gigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Mondiale in Qatar? ontinuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Le scommesse sono l’attacco più vergognoso. Mi dà fastidio che sia stata messa in dubbio la mia correttezza sportiva. Se ho scommesso – e mai sulle partite – è stato perché chi vive la nostra vita deve trovare una trasgressione. Io non vado in discoteca, non ho mai fatto uso di droghe, ho sempre avuto solo una donna. Scommettevo, ma quelli sono fatti miei. E da lì a vendere le partite, al riciclaggio, ad altre cose losche, ce ne passa"