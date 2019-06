Buffon al Parma? Gazzetta conferma: "Contatti con la dirigenza, Gigi vuole chiudere la carriera in Emilia"

Dopo l'addio al Paris Saint-Germain del patron Al-Khelaifi, Gigi Buffon è pronto a rimettersi in gioco. L'ex portiere della Juventus potrebbe partire proprio da dove è iniziata la sua carriera, a Parma. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'intenzione dell'estremo difensore sarebbe quella di ritornare in Italia per proseguire la carriera almeno per un'altra stagione. La dirigenza del Parma avrebbe già avviato i contatti con alcune persone vicine a Buffon. Non si è ancora discusso di ingaggi e questioni economiche ma si è cercato di capire fino a che punto l'idea che il portiere ha in mente possa concretizzarsi.