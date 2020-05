Bufera Lazio, CorSport: la Procura Figc pensa di aprire un’inchiesta sulle partitelle in allenamento

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe essere aperta un'inchiesta sulla Lazio per aver fatto svolgere partitelle a Formello: "In ogni caso la procura federale con ogni probabilità aprirà un fascicolo lunedì prossimo. Il testo del reportage è stato analizzato da Giuseppe Chinè (magistrato amministrativo presso il Consiglio di Stato) che ha competenze specifiche: dal 2013 al 2018 è stato capo dell’Ufficio legislativo e poi capo di gabinetto presso il Ministero della Salute. Può però, in un clima attualmente non prevedibile, far scattare anche un’indagine che fa capo all’autorità giudiziaria, visto che, secondo quanto riportato, le violazioni riguarderebbero anche le disposizioni governative e che, al pari delle denunce piovute, ad esempio, su tanti runner, possono avere un risvolto non solo sportivo"