Bruscolotti in piazza per le agenzie di scommesse, Il Mattino: nei locali massima sicurezza

Ultime calcio - Quando ha concluso la carriera da calciatore 32 anni fa, Beppe Bruscolotti si è dedicato in prima persona all'agenzia di scommesse in viale Augusto, a poche centinaia di metri dallo stadio San Paolo. L'ex capitano del Napoli scende stamattina nuovamente in campo, alle ore 11, ma in piazza Plebiscito: davanti alla Prefettura ci sarà la protesta dell'Agsi (Associazione gestori scommesse Italia). «Chiediamo che siano ascoltate le nostre ragioni, il governo ci ha ignorato in tutti i suoi decreti», spiegano il presidente Pasquale Chiacchio e il suo vice Bruscolotti.

Bruscolotti

Come riporta Il Mattino:

"L'ex campione azzurro era già intervenuto in altri momenti difficili per il settore che «rappresenta la terza industria italiana per fatturato, dà allo Stato 10 miliardi e contribuisce alla tenuta sociale», ricorda Chiacchio. Ma questa è la fase più delicata, si corre il rischio che molte agenzie chiudano per sempre. Spiega il presidente dell'Aigs: «Dall'8 marzo siamo ignorati dal governo: non è stato previsto alcun contributo e non c'è un'ipotesi di riapertura dei nostri locali. E, per inciso, è stata stabilita un'ulteriore tassa dello 0,5 per cento sulle scommesse in favore delle attività sportive: dunque, vi sarà un ulteriore aggravio per la nostra categoria che sta subendo notevoli danni. Non comprendiamo le ragioni di questo atteggiamento da parte del governo. Non c'entra il discorso dell'interruzione delle attività sportive in quasi tutto il mondo perché sabato scorso è ripartita la Bundesliga e presto ricominceranno gli altri campionati, oltre alle gare di ippica. Noi siamo pronti ad operare in assoluta sicurezza negli ampi spazi dei nostri locali, che vanno dai 100 ai 300 metri quadrati»".