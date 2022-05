Bruscolotti: "De Laurentiis e Spalletti stanno recitando una commedia: andrà a finire in questo modo"

Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la situazione tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Bruscolotti

Bruscolotti: De Laurentiis e Spalletti recitano

Spalletti e De Laurentiis si stanno punzecchiando spesso, lei con chi si schiera?

«Direi che è una commedia in cui ciascuno recita la propria parte, se volessero separarsi avrebbero modo di farlo ed invece credo che andranno avanti insieme. Certo, alcune battute se le potevano risparmiare».

De Laurentiis ha accusato Spalletti di non vivere la città: ha influito sui risultati?

«Non credo proprio. Anche Bianchi aveva la famiglia a Bergamo e pure abbiamo vinto il tricolore. Piuttosto, bisognerebbe capire cosa è accaduto nelle tre partite con Fiorentina, Roma ed Empoli quando non si è visto il vero Napoli. Magari se Spalletti ha qualche responsabilità ce l’ha per quelle gare».

Quali invece le responsabilità di ADL?

«Se un presidente dice chiaramente che vincere non è la sua priorità è fisiologico poi che nella gente ci sia frustrazione e che anche l’allenatore ed i calciatori risentano di un clima interno che non regala quella necessaria adrenalina. Peccato per il pubblico perché poi i più delusi alla fine sono sempre i tifosi. Ecco, queste diatribe hanno stancato i napoletani».